Спикер Рады не исключает внесения изменений в закон о языке

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в закон о языке необходимо вносить изменения.



В интервью "Главкому", отвечая на вопрос надо ли менять закон о языке, Разумков сказал: "Думаю, да".



Он также отметил, что во фракции "Слуга народа" отношение к языковому закону "достаточно разнообразное".



"От слишком радикально настроенных на защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию… Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции…", - сказал Разумков.



Спикер считает, что в законе о языке, положения которого будут вступать в действие постепенно, есть позиции, которые будут в обществе восприниматься позитивно, а есть и те, к которым будет негативное отношение.



"И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как позитивно или негативно будут восприняты его слова относительно языке, а понимать – объединяет это украинское общество или нет", - подчеркнул Разумков.

