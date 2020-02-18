Украина внесла Панаму в перечень офшорных стран

Украина внесла Панаму в перечень офшорных стран

Кабинет министров Украины внес Панаму в Перечень оффшорных зон. Правительство внесло изменения в распоряжение от 23 февраля 2011 года № 143.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 мая.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС решением от 18.02.2020, включил в свой список налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают, кроме других юрисдикций, Панаму.

"В этой связи представляется целесообразным внести юрисдикцию Панама в украинский Перечень офшорных зон", - говорится в записке.

Таким образом, обновленный Перечень офшорных зон выглядит так:

Британские зависимые территории

Остров Гернси

Остров Джерси

Остров Мэн

Остров Олдерни

Центральная Америка

Белиз

Панама

Европа

Андорра

Гибралтар

Монако

Карибский регион

Ангилья

Антигуа и Барбуда

Аруба

Багамские Острова

Барбадос

Бермудские Острова

Британские Виргинские Острова

Виргинские Острова (США)

Гренада

Каймановы Острова

Монтсеррат

Нидерландские Антильские Острова

Пуэрто-Рико

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Содружество Доминики

Теркс и Кайкос

Тринидад и Тобаго

Африка

Либерия

Намибия

Сейшельские Острова

Тихоокеанский регион

Вануату

Гуам

Маршальские Острова

Науру

Ниуэ

Палау

Острова Кука

Американское Самоа

Самоа

Фиджи

Южная Азия

Мальдивская Республика