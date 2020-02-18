Украина внесла Панаму в перечень офшорных стран
Кабинет министров Украины внес Панаму в Перечень оффшорных зон. Правительство внесло изменения в распоряжение от 23 февраля 2011 года № 143.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 мая.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС решением от 18.02.2020, включил в свой список налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают, кроме других юрисдикций, Панаму.
"В этой связи представляется целесообразным внести юрисдикцию Панама в украинский Перечень офшорных зон", - говорится в записке.
Таким образом, обновленный Перечень офшорных зон выглядит так:
Британские зависимые территории
Остров Гернси
Остров Джерси
Остров Мэн
Остров Олдерни
Центральная Америка
Белиз
Панама
Европа
Андорра
Гибралтар
Монако
Карибский регион
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамские Острова
Барбадос
Бермудские Острова
Британские Виргинские Острова
Виргинские Острова (США)
Гренада
Каймановы Острова
Монтсеррат
Нидерландские Антильские Острова
Пуэрто-Рико
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Содружество Доминики
Теркс и Кайкос
Тринидад и Тобаго
Африка
Либерия
Намибия
Сейшельские Острова
Тихоокеанский регион
Вануату
Гуам
Маршальские Острова
Науру
Ниуэ
Палау
Острова Кука
Американское Самоа
Самоа
Фиджи
Южная Азия
Мальдивская Республика