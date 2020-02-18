Украина внесла Панаму в перечень офшорных стран

Кабинет министров Украины внес Панаму в Перечень оффшорных зон. Правительство внесло изменения в распоряжение от 23 февраля 2011 года № 143.



Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 мая.



Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС решением от 18.02.2020, включил в свой список налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают, кроме других юрисдикций, Панаму.



"В этой связи представляется целесообразным внести юрисдикцию Панама в украинский Перечень офшорных зон", - говорится в записке.



Таким образом, обновленный Перечень офшорных зон выглядит так:



Британские зависимые территории



Остров Гернси



Остров Джерси



Остров Мэн



Остров Олдерни



Центральная Америка



Белиз



Панама



Европа



Андорра



Гибралтар



Монако



Карибский регион



Ангилья



Антигуа и Барбуда



Аруба



Багамские Острова



Барбадос



Бермудские Острова



Британские Виргинские Острова



Виргинские Острова (США)



Гренада



Каймановы Острова



Монтсеррат



Нидерландские Антильские Острова



Пуэрто-Рико



Сент-Винсент и Гренадины



Сент-Китс и Невис



Сент-Люсия



Содружество Доминики



Теркс и Кайкос



Тринидад и Тобаго



Африка



Либерия



Намибия



Сейшельские Острова



Тихоокеанский регион



Вануату



Гуам



Маршальские Острова



Науру



Ниуэ



Палау



Острова Кука



Американское Самоа



Самоа



Фиджи



Южная Азия



Мальдивская Республика

