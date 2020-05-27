Преимущества прямой аренды вещей

По состоянию на 2020 год наблюдается тенденция к постепенному размыванию частной собственности среди простых людей. Одно из таких значимых явлений — сервис прямого обмена вещей между разными людьми. Фактически, это можно сравнить с торрентами или файлообменом, но в реальном мире. Это позволяет сэкономить деньги на аренде вещей и избавиться от приобретения ненужной.

Основные преимущества

Каждый может помочь другому и предложить сдать на время «ненужную» вещь. Если кто-то полагает, что у него ничего «ненужного» нет, то ошибается. Достаточно оглядеться вокруг себя и убедиться, что практически все вещи 99% своего времени лежат нетронутые.

Меж тем, именно эти вещи кому-то могут понадобиться, но этот человек не может приобрести по причине отсутствия денег. В качестве таких вещей может выступать что угодно. Существует даже аренда тренажеров для дома в Москве по выгодным ценам. Достаточно позаниматься на них на протяжении четырех недель, после чего отдать обратно. Положительный результат получен, а держать дома устройство нет никакой необходимости.

Среди других преимуществ прямой аренды вещей:

Сокращение издержек. Традиционный прокат давно существует. Однако, это все равно организация, которая вынуждена держать склад, штат наемных работников, платить за продвижение своих услуг на рынке. Это все требует денег и потому стоимость аренды существенно возрастает. Прямой контакт заинтересованных участников сделки лишен таких проблем. Допускается заключение сделки с более выгодными ценами для обеих сторон.

издержек. Традиционный прокат давно существует. Однако, это все равно организация, которая вынуждена держать склад, штат наемных работников, платить за продвижение своих услуг на рынке. Это все требует денег и потому стоимость аренды существенно возрастает. Прямой контакт заинтересованных участников сделки лишен таких проблем. Допускается заключение сделки с более выгодными ценами для обеих сторон. Простота. Ни один, даже самый большой прокат, не сможет предложить полный набор всех принадлежностей, которые могут понадобиться. Зато на это способны сами люди. У каждого дома находится огромное количество ненужных вещей. Их можно сдать нуждающимся по выгодной цене.

Некоторыми специалистами выделяются другие причины привлекательности прямой аренды вещей. Однако, даже этих двух достаточно.

Заключение

Сервис ложится в один ряд с услугами каршеринга и другими подобными организациями. Это похоже на совместное владение многими вещами, которое всегда оказывается дешевле и экономически выгоднее в сравнении с другими типами собственности.

Именно поэтому эксперты прогнозируют нарастание интереса к указанному сервису как среди арендодателей, так и арендаторов. Практика показывает: экономически выгодные формы деятельности неизбежно пробивают себе дорогу.