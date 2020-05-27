В Польше смягчают ограничения из-за коронавируса

В Польше частично снимают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишут Риа. новости.



По его словам, с 30 мая на улице можно будет не носить маски в случае, если между людьми соблюдается дистанция два метра.



А с 6 июня в Польше разрешат открыть кинотеатры, бассейны и филармонии. При этом в кинотеатрах заполняемость не должна превышат 50% мест. Закрытыми останутся дискотеки и клубы. Численность посетителей концертов на открытом воздухе не должна превышать 150 человек.



Кроме того, с 30 мая отменяется ограничение количества посетителей магазинов.



Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский пояснил, что смягчение карантина стало возможно из-за хорошего уровня готовности госпиталей к лечению пациентов с коронавирусом.



"Сегодня около 80% коек и более 90% аппаратов ИВЛ свободны", - сказал министр.



При этом он отметил, что это не означает конца эпидемии.



"Она есть, могут появляться новые очаги. Поэтому соблюдаем дистанцию, а если не соблюдаем – то маски", - сказал Шумовский.

