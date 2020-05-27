ЕС согласовал пакет по восстановлению экономики на 750 млрд евро

Европейская комиссия подготовила пакет помощи в размере 750 миллиардов евро для преодоления экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Об этом написал в среду в Twitter еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передаёт УНН.



“Комиссия предлагает Фонд восстановления размером 750 миллиардов (евро — ред.), который добавляется к уже запущенному общему набору инструментов. Европейский прорыв в борьбе с беспрецедентным кризисом”, — написал он.



Согласно обнародованному плану, большая часть денег пойдет в Италию и Испанию, наиболее пострадавших от пандемии, которые вместе получат гранты и кредиты в размере 313 миллиардов евро, пишет Reuters.



Из 750 миллиардов евро две трети будут предоставлены в виде грантов, финансируемых за счет совместных займов, и одна треть — в виде займов.



Пакет средств для восстановления в дополнение к долгосрочному бюджету ЕС на 2021-27, который Комиссия предложит установить в размере 1100 трлн евро, практически совпадает с предложением, обсуждавшимся лидерами в феврале, в размере 1,095 трлн.

