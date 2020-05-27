Трамп задумал закрыть соцсети

Президент США Дональд Трамп задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов. Соответствующий пост появился в Twitter.



Трамп отметил, что члены Республиканской партии считают, что соцсети полностью заглушили голоса консерваторов. «Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их, чтобы не допустить этого», — написал американский лидер.



Глава США добавил: после того что «они пытались сделать в 2016 году», нельзя допустить повторения. «Исправьтесь сейчас», — подытожил он, обращаясь к представителям соцсетей.



Ранее Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. Американский лидер также обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы.

