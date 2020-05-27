Правительство расширило перечень больниц, борющихся с COVID-19 до 449

Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства здравоохранения и дополнил перечень учреждений здравоохранения, лечащих пациентов с COVID-19. Перечень расширили с 339 до 449 заведений. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



Так, инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него.



“По данным, внесенными в постановление, перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449 заведений. При этом финальный текст постановления будет готов с доработкой в один день”, — сообщили в Минздраве.

