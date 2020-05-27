Назван самый популярный смартфон в мире

Самым популярным смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал iPhone 11. За три первых месяца года Apple отгрузила 19,5 миллионов единиц этого гаджета, пишет 9to5mac.



iPhone 11 лидирует с большим отрывом от конкурентов.



Так, на втором месте по популярности - Samsung Galaxy A51 (6,8 миллионов гаджетов). На третьем - Xiaomi Redmi Note 8 (6,6 миллионов).



Также в первой пятерке представлены - Xiaomi Redmi Note 8 Pro и iPhone XR.



Аналитики отмечают, что Apple доминирует на мировом рынке популярных смартфонов второй год подряд.

