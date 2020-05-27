Немецкий суд отказал Украине в экстрадиции экс-депутата Онищенко

Суд Германии отказал Украине в экстрадиции экс-депутата Александра Онищенко. Об этом говорится в заявлении адвокатской конторы, которая представляла его интересы. Как говорится в пресс-релизе, суд города Ольденбург счел неправомерным дело о запрашиваемой со стороны Украины экстрадиции Александра Онищенко и постановил освободить его.



"Стране" удалось связаться с самим Онищенко. Он подтвердил, что находится в данный момент на свободе.



"Суд установил отменить арест и освободить из-под стражи. Это первое. А второе - отказать в экстрадиции. Чувствую себя хорошо. Всем привет и наилучшие пожелания", - заявил он "Стране".

