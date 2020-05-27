ТРЦ Киева озвучили правила работы в рамках карантина

В Киеве ряд крупнейших торгово-развлекательных центров перед открытием заявил о мерах предосторожности, которые введут на фоне пандемии коронавируса.



Такие известные в столице ТРЦ, как Lavina Mall, Ocean Plaza и Gulliver перечислили дополнительные меры, введенные для безопасности посетителей в Facebook.



Так, в ТРЦ Lavina Mall сообщили, что на входах в здание размещены системы аэрозольного обеззараживания одежды и обуви, установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиком. В ТРЦ также поменяли входы/выходы во избежание скопления людей. В помещениях будут нанесены наклейки на расстоянии 1,5 м для контроля дистанции.



В ТРЦ Ocean Plaza входы оборудовали технологичным бесконтактным температурным контролем с функцией металлодетектора, который также сможет определять наличие на лице маски.



"Служба клининга будет работать в усиленном режиме, туалеты будут оборудованы индивидуальными средствами и дезинфекции", - говорится в сообщении



В ТРЦ Gulliver помимо санитайзеров для дезинфекции рук, будет проводиться температурный скрининг на въездах в паркинг.



Еще вводится почасовая дезинфекция контактных поверхностей, дверных ручек, поручней в лифтах. Кроме того, в лифтах действует ограничения на три-пять человек.



"В комплексе работает система вентиляции, оборудованная фильтрами типа G4, предотвращающими распространение бактерий, и рекуперацией, обеспечивающей возможность 100%-ной подачи свежего воздуха без повторного использования вытяжного воздуха", - сообщает ТРЦ.

