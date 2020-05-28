Суд признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской

Окружной административный суд Киева 27 мая признал, что символика дивизии СС "Галичина" является нацистской. А вывод Украинского института нацпамяти и его экс-главы Владимира Вятровича об обратном является противоправным. Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Максим Бужанский.

"Действия Института нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен - СС Галичина. Всё, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей", - написал Бужанский и опубликовал фото копии соответствующего решения суда.



Отметим, что официальный запрос в Институт нацпамяти о том, является ли символика дивизии СС "Галичина" нацистской и попадает ли она под запрет согласно требованиям закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов еще в 2017 году отправляла редакция "Страны".



Мы получили ответ, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма. В своем ответе Владимир Вятрович сослался на пункт 5 части 1 статьи 1 закона о декоммунизации, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой и указал, что в этом перечне нет символов дивизии СС "Галичина".



Именно после этого ответа глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский подал в суд иск к Институту Национальной Памяти и Вятровичу лично.



Решение суда по признанию символики дивизии "Галичина" нацистской. Фото: Телеграм-канал Максима Бужанского



Напомним, в конце апреля на официальном сайте Львовской областной государственной администрации разместили поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии "Галичина". При этом тот факт, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, предпочли не упоминать.

