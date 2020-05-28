Билли Айлиш выпустила короткометражку о принятии себя

Билли Айлиш выпустила короткометражку Not My Responsibility («Не моя забота»), в которой обращается к своим хейтерам, критикующим ее творчество и внешность. На видео певица раздевается под электронную музыку и погружается с головой в воду, произнося при этом текст манифеста.



«Ты хочешь, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Может быть, ты хочешь, чтобы я была тихоней?



Мои плечи провоцируют тебя? А моя грудь? Может, мой живот? Бедра? Тело, с которым я родилась, — это не то, чего бы тебе хотелось?



Если я ношу удобную одежду, я не женщина. Если я ношу открытую одежду, я шлюха. Вы никогда не видели моего тела, но вы все равно судите меня. Почему?



Вы судите о людях по размеру их одежды. Вы решаете, кто они и что из себя представляют. Решаете, чего они стоят.



Надену я на себя больше или меньше, кто решил, что это формирует меня? Что это вообще значит?



Моя ценность основана лишь на том, что вы обо мне думаете? Или я все же не могу нести ответственность за ваше мнение?» — говорит в фильме Билли Айлиш.







