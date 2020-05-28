Неврологи приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера

Ученые Кембриджского университета, Университетского колледжа Лондона и Лундского университета смогли разработать антитело, способное идентифицировать токсичные элементы (олигомеры бета-амилоидного белка), разрушающие клетки мозга и вызывающие болезнь Альцгеймера, пишет Eurek Alert.



Известно, что обнаружить названные олигомеры невероятно трудно. Собственно, по этой причине до сих пор нет лекарственного средства, которое бы купировало активность данных элементов до того, как те вызовут тяжелые поражения мозга.



Новый метод позволяет генерировать молекулы антител, способные нацеливаться на олигомеры, несмотря на их гетерогенность (разнородность в структуре). Благодаря технологии сборки соединений антитело-антиген можно создавать антитела для антигенов, которые являются очень сложными, например, для тех, что живут в течение очень короткого времени.



Используя стратегию рациональную дизайна, которая позволяет нацеливаться на определенные области олигомеров, а также широкий спектр экспериментов in vitro и in vivo, исследователи получили антитело с высокой силой взаимодействия с олигомерами и прочими формами бета-амилоидного белка.

