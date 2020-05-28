Экстракты марихуаны могут спасти от коронавируса

Университет Летбриджа, передает Morocco World News, установил, что некоторые экстракты конопли не дают коронавирусу инфицировать клетки. Напомним: вирус проникает в тело через рецепторы на поверхности клеток. Предполагается, что один из клеточных рецепторов, известный как ACE2, является основными "воротами", позволяющими коронавирусу проникать в организм.



Эксперты изучили влияние экстрактов конопли на рецепторы. Известно, что экстракты конопли с высоким содержанием каннабидиола, обладающие противовоспалительными свойствами, способны влиять на рецепторы в клетках ротовой полости, легких и кишечника. Как показали исследования, противовоспалительные экстракты конопли показали свою способность замедлять вирус примерно на 70%.



Такие экстракты конопли можно использовать в форме ингаляторов, полосканий для рта и полосканий горла как для клинической практики, так и для домашнего лечения. Но ученые подчеркивают: работают экстракты лишь нескольких видов растения. Плюс, работающие экстракты содержат высокие концентрации каннабидиола, но очень низкие уровни тетрагидроканнабинола, основного психоактивного компонента.

