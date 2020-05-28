ДНР ждет ответа на предложения по изменениям в закон о статусе Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика ждет от Киева ответа на предложенные Донецком и Луганском изменения в закон об особом статусе Донбасса, заявила полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.



Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2014 года украинский парламент продлил его до конца 2020 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.



"Несмотря на смену переговорщиков от Украины в политической группе, мы продолжаем слышать все те же заезженные попытки исказить суть Комплекса мер (по выполнению минских соглашений - ред.), и, в частности, заложенного в нем механизма политического урегулирования", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.



По словам полпреда ДНР, представители Киева пытаются "продвинуть идею о том, что якобы основой политической части минских соглашений является проведение местных выборов". Никонорова напомнила, что согласно Комплексу мер, прежде чем говорить о выборах, Киев должен согласовать с представителями самопровозглашенных республик закон об особом статусе Донбасса и закрепить его в конституции Украины.



"Чтобы интенсифицировать работу по реализации политического блока Комплекса мер, республики в очередной раз направили представителям Украины свое видение акта о внесении изменений в закон об особом статусе Донбасса. Тем не менее, Киев пока не нашел времени ознакомиться с данным документом", - отметила Никонорова.



По ее словам, Киев пообещал озвучить свою позицию по предложениям от Донецка и Луганска только после напоминания о том, что в коммюнике по итогам встречи глав стран "нормандской четверки" подчеркнута необходимость согласования с представителями ДНР и ЛНР всех правовых аспектов особого статуса Донбасса. "Однако мы настаиваем на предоставлении письменных позиций Киева. Уже давно пора перейти от обмена мнениями к предметному выполнению как политической части Комплекса мер, так и практической реализации тех поручений, который были даны в нормандском формате", – добавила Никонорова.

