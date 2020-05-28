Пытки и обстрелы Донбасса: что говорится в докладе ООН по Украине

В потоке коронавирусных новостей из информационного поля Украины выпал важный доклад ООН - посвященный правам человека в Украине. Там содержится ряд интересных фактов о состоянии конфликта на Донбассе при президенте Владимире Зеленском. А также пытках, которые продолжаются, несмотря на смену руководства СБУ и риторики украинских властей.

Также есть претензии к Украине за ущемление языковых прав меньшинств. И фиксируется, что продолжаются нападения радикалов на журналистов.



"Страна" обобщила отчет Управления верховного комиссара ООН по правам человека.



Ущемления прав жителей Донбасса



В документ, датированный 12 марта, перекочевали претензии ООН, которые выдвигались еще к режиму Порошенко.



Власть так и не отменила требование обязательной верификации переселенцев на подконтрольной территории. "Это лишает сотни тысяч пенсионеров возможности получить свои пенсии", - говорится в отчете.



Отметим, что проверку в марте отменили только временно на период карантина, но не на постоянной основе.



Также, говорят в ООН, происходит форменное разграбление жилищ людей в зоне ООС - на подконтрольной территории.



"Жители контролируемых правительством Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого (все – в Донецкой области) сообщили УВКПЧ, что их имущество используется военными без компенсации, а некоторые из них продолжают получать счета за коммунальные услуги, которыми пользовались военнослужащие", - говорится в отчете.



При этом, утверждают в ООН, заявления местных жителей о разграблении их имущества никто не расследует. Причем грабят не только военные, но и правоохранители.



На неподконтрольных территориях миссия отметила задержания людей, у которых нет "паспортов республик". А также штрафы автомобилистам, которые не сменили украинские номера на местные.



Кто ведет обстрелы



Что же до военных действий, то здесь из восьми раненых гражданских за отчетный период (ноябрь-февраль) семь - это жители "республик" Донбасса. И один погибший - житель подконтрольной территории.



Также в отчете приводится крайне показательная статистика - за весь 2019 год. По ней можно судить, насколько президент Владимир Зеленский справился со своим обещанием "перестать стрелять".



Всего за год - 27 погибших и 140 раненых. Это на 40% меньше, чем годом ранее (тогда было 55 погибших и 226 раненых). В итоге показатели прошлого года стали наиболее низкими за весь период конфликта.



И это вроде бы соответствует обещанию Зеленского прекратить обстрелы. Хотя в реальности они продолжаются. Из 167 погибших и раненых, 105 - жертвы артобстрелов. Причем, кто кого обстреливал - красноречиво видно из отчета ООН.



"85 из них (пятеро погибших и 80 раненых; 81%) были зафиксированы на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками", 18 (трое погибших и 15 раненых; 17,1%) – на территории, контролируемой правительством, и двое (оба раненые) – на "ничьей земле", - говорится в отчете.



Зафиксируем главную цифру: 81% пострадавших от артиллерии гражданских лиц проживает на неподконтрольных территориях. И только 17% людей страдает от обстрелов в районах, занятых ВСУ.



То есть, если при Зе и упала интенсивность обстрелов, то их направленность не изменилась: судя по тому, кто несет основные потери, "прилетает" по мирным жителям в основном с украинской стороны.



При этом в отчет не вошло обострение, которое произошло весной - в мае ситуация накалилась настолько, что "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать на передовую мотострелков и танки.



Поэтому к следующему отчету ООН ситуация на фронте может быть уже куда тревожнее.



Пытки и насилие



Миссия ООН отмечает, что большинство освобожденных по обменам подтвергались пыткам с обеих сторон. В отчет успел попасть новогодний обмен пленными.



Те, кого вернули из плена "ДНР" и "ЛНР" говорят об издевательствах со стороны местных "органов госбезопасности". А лица, которых передала Украина, еще ранее были известны ООН как жертвы пыток со стороны СБУ.



"Пятьдесят семь из этих лиц (из 75 - Ред.) ранее сообщали о применении к ним пыток или жестокого обращения, включая в некоторых случаях сексуальное насилие, совершавшегося преимущественно сотрудниками Службы безопасности Украины", - говорится в отчете.



"Применялись такие методы пыток и жестокого обращения как избиения, удушение ("сухой" и "мокрый" методы), удары электрическим током, сексуальное насилие, например, принудительное обнажение и насильственные действия в области половых органов, пытки положением, лишение воды, пищи, сна или доступа к туалету, изоляция, имитация казни, длительное применение наручников или покрытие головы мешком, а также угрозы дальнейшими пытками, сексуальным насилием, смертью или причинением вреда семье", - пишут в ООН.



Те же виды пыток применяются и в "республиках", пишется в докладе организации.



Но больше информации о проблемах с украинской стороны. В пример приводится достаточно вопиющий случай.



В октябре 2019 года мужчина пожелал воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома". Его заверили, что он может возвращаться без опасений. Но на украинском КПВВ "Марьинка" его похитили неустановленные лица, отвезли под Мариуполь на неизвестный объект (не исключено, что та самая "Библиотека", о которой рассказывал перебежавший в Россию офицер СБУ Василий Прозоров) и пять дней избивали, выбивая признание службы у сепаратистов.



Только после этого мужчину отвезли в Северодонецкое СБУ и провели официальный допрос без адвоката. Далее суд арестовал его на два месяца, а прокурор отказал в программе "Тебя ждут дома". Вместо этого он предложил подписать признание вины и согласие пойти на обмен - назад в "республики".



Подследственный отказался и 11 декабря таки вышел на свободу - поскольку закончился срок действия меры пресечения. То есть по факту на него ничего не нашли и посадить не смогли. После чего мужчина подал на СБУ заявление в ГБР, которое рассматривается до сих пор.



В общем очень показательная история сразу с трех позиций.



Во-первых, с той, как на самом деле работает широко разрекламированная программа СБУ "Тебя ждут дома".



Во-вторых - как Украина набирает "обменный фонд", на котором потом пиарится президент.



И в-третьих - что методы Службы безопасности на Донбассе за полгода президентства Зеленского и руководства "конторой" его друга Баканова вообще никак не изменились.



Управление по правам человека также упрекает Украину, что в Донецк и Луганск по обмену переданы люди, не осужденные в законном порядке. То есть по сути невиновные. Что никак не помешает снова открыть на них дела и фактически блокирует им возвращение в Украину.



В докладе описывается также случай, как на КПВВ "ЛНР" сепаратисты похитили женщину и угрозами заставили ее подписать признание в шпионаже на Украину.



При этом в ООН отмечают, что их начали беспрепятственно пускать в следственные изоляторы в Украине. А вот в "ДНР" и "ЛНР" доступ к заключенным по-прежнему блокируют.



Праворадикалы и свобода слова



На журналистов и передставителей гражданского общества продолжались нападения радикалов правого толка. Полиция в большинстве случаев не вмешивалась в беспредел.



В отчете упоминается нападение в суде по убийству Павла Шеремета, когда журналистов атаковали националисты и облили мочой. А также атака праворадикалов на распространителей партийной прессы в Киеве.



Также ООН раскритиковало украинский законопроект о противодействии дезинформации, который был в итоге снят с рассмотрения.



По "республикам" Донбасса претензия другая: там в СМИ нет критических материалов по политике местных властей. При этом в социальных сетях жители "ДНР" и "ЛНР" сообщали о задержках по зарплате и других проблемах, которые замалчивались на официальном уровне.



Язык и меньшинства



ООН заявляет, что Украине не выполнила требования Венецианской комиссии и не разработала законодательных механизмов по защите прав нацменьшинств и коренных народов.



Особенно это касается их языковых прав.



В этом контексте упоминается закон о среднем образовании, который "предоставляет языкам ЕС преференциальный режим по сравнению с другими языками меньшинств". По факту он ликвидирует школьное обучение на русском языке. Этот документ уже подписал Владимир Зеленский.



"Законодательство не обеспечивает достаточных гарантий защиты и использования языков меньшинств", - делается вывод.



Резонансные дела



Как и в других отчетах, фиксируется полное отсутствие прогресса по делам, связанным с Майданом и убийством людей в Одессе 2 мая 2014 года.



При этом отмечается, то начало расследоваться дело Шеремета.



"По-прежнему имела место повсеместная безнаказанность, особенно в делах, связанных с конфликтом, насильственными смертями и убийствами на Майдане и 2 мая 2014 года в Одессе... В то же время, Национальная полиция задержала трех подозреваемых в убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета", - говорится в докладе.

