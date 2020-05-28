Берлин отреагировал на заявление посла США по СП-2

Власти Германии как и прежде выступают против санкций в отношении проекта Северный поток-2, пишет Укринформ в среду, 27 мая.



"Наше отношение к проекту в целом не изменилось", - сказала представительница Федерального правительства Ульрике Деммер, комментируя заявление посла США Ричарда Гренелла о возможном введении Вашингтоном новых санкций против газопровода.



В свою очередь, пресс-секретарь МИД Мария Адебар добавила, что впервые о возможном введении американских санкций узнала сегодня из СМИ.



"Сейчас, когда перед нами стоят совсем другие вызовы, точно не время закручивать спираль эскалации и вводить санкции", - заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айглер.



Ранее СМИ назвали "единственный способ" остановить Северный поток-2, указав в качестве последней меры именно новые санкции США.



Напомним, что строительство газопровода было остановлено в декабре прошлого года после введения америкаских санкций.

