Цена на автогаз на Украине поднялась выше 10 гривен

На Украине розничные сети АЗС повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л. В результате его средняя цена выросла на 14 копеек и достигла 10,01 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95 в среду, 27 мая.



Так, консолидированная сеть Привата, владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 8 коп./л – до 9,42 грн/л. В Одесской области группа увеличила цены сразу на 40 коп/л – с 9,3 до 9,7 грн/л. В остальных регионах цены подняли на 10-30 коп./л.



На станциях WOG цена в среднем выросла на 10 коп./л – до 10,86 грн/л. На столичных АЗС этойже сети – 10,78 грн/л.



БРСМ-Нафта, KLO и Авантаж повысили цены на 15-20 коп./л. Автотранс – на 25 коп./л.



В целом за прошлую неделю – с 15 по 22 мая – цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%) – до 9,55 грн/л.



По данным Консалтинговой группы А-95, за прошедшую неделю оптовые цены на СУГ выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 57% (на 6030 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 18% (на 1,65 грн/л).

