Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня

Режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.



"Одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически", - написал мэр.



Он добавил, что второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. "Но "устойчивый" - не значит "необратимый". Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез. Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и - как бы ни хотелось - не форсировать события", - написал Собянин.



Мэр подчеркнул, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей.



"Но очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали. И как только позволит ситуация, за ним последуют следующие шаги", - заключил мэр.

