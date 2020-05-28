Грызлов предупредил Киев о последствиях попыток изменить "Минск-2"

Любые попытки Киева изменить минские договоренности и очередность шагов могут привести к непоправимым последствиям, сказал представитель России в контактной группе Борис Грызлов. "Киев снова заявил, что хочет получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования. То есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов.

Учитывая заявления и уличных украинских националистов, и ряда официальных киевских представителей о своих планах "зачистки" непокорных территорий, такой киевский контроль – это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса", - сказал Грызлов журналистам.



"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия, как посредник и гарант минского процесса, продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", - добавил он.

