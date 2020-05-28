Кто боится Билла Гейтса?

Так и хочется сказать, что у США есть две стороны. Орел — президент, чья односторонняя политика и любовь к провокации настроили против него даже самых терпеливых союзников. Грубая сила в чистом виде. Решка — человек, которым больше всего восхищаются люди по всему миру, если верить опросу британской компании YouGov в 41 стране: это Билл Гейтс.



Миллиардер, филантроп, основатель и бывший глава Microsoft не занимает никакой политической должности, но если кто-то и может служить воплощением мягкой силы Америки в 2020 году, так это определенно он.



Никто в мире не тратит больше (в прямом и переносном смысле) на здравоохранение, чем 64-летний миллиардер, возглавляющий фонд, в который он вложил 36 миллиардов долларов из личных средств.



За 20 лет он вместе с женой Мелиндой и другим миллиардером-филантропом Уорреном Баффеттом превратил фонд в крупнейшую частную благотворительную организацию в мире. Сегодня Фонд Гейтса стал значимым международным игроком в сфере здравоохранения и развития.



Если Дональд Трамп приостановил американское финансирование ВОЗ в разгар пандемии, то Билл Гейтс переориентировал всю работу фонда на борьбу с covid-19 и внес 305 миллионов долларов. Он спонсирует поиск лечения и вакцин, подготавливает заводы по всему миру к их производству, когда они будут готовы, потому что «мы еще никогда не выпускали 7 миллиардов вакцин».



Белый дом должен заниматься подготовкой июньского саммита «семерки», но до сих пор не представил никакой инициативы, тогда как Билл Гейтс призывает правительства принять общую программу борьбы с новым коронавирусом. Когда Билл Гейтс звонит, трубку берут лидеры всего мира, в том числе и Франции.



Его бурная деятельность не может не вызывать раздражение. За последние недели он стал мишенью противников вакцин и изоляции. Конспирологи всех мастей просто сорвались с цепи. По данным Yahoo News и YouGov, 44% республиканского электората считают, что он хочет использовать вакцину от covid-19, чтобы внедрить им GPS-маячки.



Правительства застигнуты врасплох



Кто боится Билла Гейтса? Пандемия covid-19 предоставила ему мировую трибуну. Но он уже стоит на ней не первый год, хотя всего его призывы, нужно признать, ушли в пустоту: публичное выступление в рамках Ted Talk в 2015 году, когда он говорил, что человечество могут ждать еще более страшные эпидемии, чем лихорадка Эбола годом ранее, разошлось повсюду во время изоляции. Слишком поздно…



Правительства оказались застигнуты врасплох, а шок так силен, что предупреждения Билла Гейтса стали плодить самые разные заблуждения. Кому мешает его фонд? По сути, никому. Но все дело в том, что усиление его фонда стало отражением пробелов государств и ослабления мирового управления.



Отметим, что Фонд Гейтса участвует в финансировании «Монд Африка», как и других проектов крупных европейских газет, для освещения вопросов развития в СМИ. Это партнерство предполагает полную независимость редакции и не формирует никаких связей с деятельностью фонда.



Жизненный путь и личность Билла Гейтса могут послужить объяснением ряда выдвигаемых в его адрес претензий. В возрасте 20 лет он бросил Гарвард, чтобы создать IT-компанию с Полом Алленом. В 40 лет он оказался во главе мирового гиганта, который задушил всю конкуренцию. В 45 лет он подал апелляцию на решение о расформировании Microsoft федерального судьи Томаса Пенфилда Джексона, который сравнил высокомерие Гейтса с наполеоновским. В результате все вылилось в разбирательство по злоупотреблению монопольным положением. В том же 2000 году он решил посвятить себя созданному вместе с женой фонду в филантропическом порыве благодаря огромному богатству, которое он получил благодаря слиянию высоких технологий с Уолл-стрит.



Соперничество с государствами



Билл Гейтс все делает ответственно. Он руководит своим фондом как предприятием, стремится к результативности и эффективности. Он вложил в него часть своего состояния, а также страсть к науке, чтению и всему, что заставляет вращаться мир. Он скрывает эту страсть на публике, но она проскальзывает, когда он говорит в узком кругу о последней прочитанной книге, изменении климата, будущих медицинских открытиях или очередном политическом скандале.



Экологи недовольны его терпимостью к ГМО, которые, как он утверждают, помогают кормить население бедных стран. Людям с юга не нравится, что в число сотрудников фонда он набрал преимущественно представителей элиты севера. Консерваторы критикуют заявления Мелинды Гейтс об образовании для африканских девочек и контроле рождаемости.



Как бы то ни было, политиков и дипломатов беспокоит в первую очередь пример этого выдающегося частного фонда, который стал играть важнейшую роль в помощи развитию и может заменить несколько министерств здравоохранения без контроля со стороны парламента. Он становится конкурентом государств, стремящимся ко всеобщему благу с помощью эффективно используемых колоссальных частных средств, которые становятся противовесом для скудных финансов международных организаций (в частности ВОЗ, для которой Фонд Гейтса является вторым по значимости спонсором). Да, но с учетом состояния мира этому можно только порадоваться, считает один европейский санитарный эксперт.

