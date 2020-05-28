Цены на нефть упали ниже 34 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются второй день подряд на данных о запасах сырья в США.



Так, в четверг, 28 мая, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,45%, до 33,91 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,41%, до 31,69 доллара за баррель.



По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей.



Снижение цен идет вторую сессию подряд из-за неопределенности в преддверии заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня.

