Роскосмос назвал сроки высадки космонавтов на Луну

Роскосмос планирует осуществить высадку космонавтов на Луну после 2028 года, заявил гендиректор компании Дмитрий Рогозин в эфире Соловьев LIVE.



Он отметил, что высадка на Луне позволит отработать технологии высадки на другие небесные тела, "прежде всего астероиды", которые могут стать источником полезных веществ в отличие от Луны.



Также Рогозин сообщил, что Международная космическая станция проработает на орбите ориентировочно до 2030 года.



"МКС - это семь, ну, может быть, еще десять лет существования. Все равно возникает усталость конструкции, усталость металла. Поэтому Международная космическая станция, наверное, просуществует, до 2030 года", – сказал он.



Глава Роскосмоса заявил, что РФ уже начинает работы по новой станции.



По его словам, после 2030 года Россия создаст собственную станцию и уже начала разрабатывать ее модули. В отличие от всех других станций, новая станция сможет заправлять космические корабли топливом, заявляет Рогозин.