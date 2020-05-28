САП подтвердила отказ суда Германии в экстрадиции Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердила отказ Высшего земельный суд г.Ольденбурга (Германия) в экстрадиции в Украину бывшего народного депутата Александра Онищенко из-за сомнений соблюдения минимальных международных стандартов условий заключения в Украине.



"Согласно решению Высшего земельного суда г.Ольденбурга (Германия) от 27 мая 2020 года (1 Ausl 29/18) отказано в экстрадиции бывшего нардепа, обвиняемого Специализированной антикоррупционной прокуратурой в организации "газовых схем", о чем сообщается на веб-ресурсе этого суда (http://www.olg-oldenburg.de/). Причиной отказа стало сомнение судебных органов Германии относительно соблюдения минимальных международных стандартов условий заключения в Украине", - сообщает пресс-служба САП в четверг утром.



Отмечается, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.



В то же время в САП подчеркнули, что решение суда Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом при отсутствии обвиняемого (in absentia).



Так, сейчас в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа и его сообщницы уже исследовано 25 томов материалов дела.



"Как и ранее бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях", - добавили в САП.



Как сообщалось, досудебное расследование факта хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству причинены убытки на сумму около 3 млрд грн, было начато НАБУ в декабре 2015 года.



В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт в "газовом деле" в отношении Онищенко и его финансового директора.



Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года. По версии следствия, мать Онищенко является соорганизатором "газовой схемы".



В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.



3 декабря немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП).



Ранее проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 29 ноября Онищенко был задержан в г.Аахен (Германия) по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



30 января 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) направил запрос о предоставлении международной правовой помощи в ФРГ - вручении повестки в суд обвиняемому в "газовых схемах", задержанному ранее в Германии.

