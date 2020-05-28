В США от коронавируса умерли 100 тысяч человек

Количество умерших от коронавирусной инфекции в США превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по заболеванию в реальном времени.



Всего в США с начала пандемии зарегистрировано 1,69 миллиона случаев заболевания.



Всего в мире от ковида умерли 353 тысячи человек. Помимо США, наибольшее количество смертей зарегистрировано в Великобритании (37,5 тысячи), Италии (33,1 тысячи), Франции (28,6 тысячи), Испании (27,1 тысячи). В России умерли 3968 человек.

