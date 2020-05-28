Кличко: в Киеве 403 медика были инфицированы COVID-19

Более 14% из общего количества больных коронавирусом COVID-19 жителей Киев - медицинские работники: заболели в городе в целом 403 медика, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



"В столице, как и в стране, растет число инфицированных медиков. Сегодня из всех заболевших коронавирусом в Киеве более 14% - медицинские работники. Врачи, медсестры, младший персонал. Заболели коронавирусом в городе в целом 403 медицинских работника. 17 из них сегодня лечатся в стационарах. Подавляющее большинство медиков заразились, выполняя свои профессиональные обязанности ", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.



Он отметил, что всем медикам, которые работают с больными коронавирусом, с пациентами с подозрением на COVID-19, с больными пневмонией и тех, кто мог контактировать с инфицированными, - постоянно делают ПЦР-тесты.



Также два дня назад в столице начали тестировать ИФА-тестами (тест на определение присутствия в организме антител к коронавирусу) работников скорой помощи. В первую очередь это - бригады медиков, выезжали к больным с подозрением на коронавирус.



К концу недели ИФА-тестами будут протестированы и медики роддомов Киева. Им уже начали делать такие тесты, отметил мэр.

