Предпосылок для нормандской встречи пока нет - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что на данный момент нет предпосылок для проведения очередного саммита "нормандской четверки". В РФ отметили, что в этом сходятся все участники нормандского формата.



Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов, передают российские СМИ.



Он отметил, что сейчас необходимо сосредоточить усилия на осуществлении договоренностей, достигнутых на последней встрече в Париже 9 декабря 2019 года.



"Ведь из девяти пунктов итогового документа этого саммита выполнено, да и то частично, лишь одно - обмен удерживаемых лиц", - сказал Парамонов.

