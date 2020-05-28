В Украине появился спецпредставитель по вопросам санкций

Посол по особым поручениям Алексей Макеев назначен специальным представителем по вопросам санкций. Об этом в четверг, 28 мая, сообщило министерство иностранных дел.



Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики, уточнили в МИД.



"Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом влияния на государства, физических и юридических лиц, системно нарушающих международное право и права человека", - говорится в сообщении.

