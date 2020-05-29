Apple примет участие в создании нового фильма Скорсезе

Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с участием Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро будут транслировать на видеосервисе Apple TV+, принадлежащем корпорации Apple, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Фильм будет помечен как Apple Original Film, то есть как оригинальный контент Apple. Киностудия Paramount Pictures, работающая над съемками "Убийц цветочной луны", будет отвечать за прокат картины в кинотеатрах. Компания Imperative Entertainment, которой принадлежат права на одноименный бестселлер 2017 года, по которому и снимается фильм, также выступает продюсером киноленты.



У Paramount Pictures ранее возникли как творческие, так и финансовые затруднения в работе над новой картиной, затраты на съемки которой уже превысили $200 млн, отмечает WSJ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



В компании даже пытались переписать сценарий, чтобы снизить расходы на производство фильма, но эти попытки потерпели неудачу, и в итоге Paramount Pictures на какое-то время забросила этот проект.



В свою очередь журнал Variety со ссылкой на источники отмечает, что Apple будет финансировать съемки "Убийц", а также выступит в качестве творческой студии для создания картины. Сделка между корпорацией и создателями фильма еще не заключена, однако источники издания предполагают, что это может произойти в ближайшие дни.



Книга "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь" была выпущена в 2017 году, ее автор - американский журналист Дэвид Гранн. Книга рассказывает об уничтожении индейского племени осейджи в штате Оклахома в 1920-х годах.





