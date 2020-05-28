Кличко: Киев разработал алгоритм для решения об отмене карантинных послаблений

Если количество больных коронавирусом в столице будет увеличиваться, городские власти могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям, заявил мэр Киева Виталий Кличко.



"Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.



Так, по его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать уже введенные смягчения карантинных мер:



- Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения.



- Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.



"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса, - подчеркнул мэр.

