Спикер озвучил правила для журналистов в Раде

Спикер парламента Дмитрий Разумков внес изменения в распоряжение, которое регулирует работу представителей СМИ в Верховной Раде во время ослабления карантина.



Об этом сообщает пресс-центр ВР.



"Разрешить присутствие в Верховной Раде Украины при наличии постоянной карточки аккредитации и дополнительной пропуска, выданной Аппаратом Верховной Рады Украины, журналистов и операторов / фотокорреспондентов средств массовой информации - в пресс-центре на третьем этаже здания Верховной Рады Украины одного оператора / фотокорреспондента от средства массовой информации - в ложе прессы балкона зала заседаний Верховной Рады Украины", - говорится в распоряжении.



Еще в документе отмечается, что в ложе балкона для прессы общее количество человек не может превышать 30.



Ранее с начала ограничительных мер в связи с карантином, представители СМИ работали в пресс-центре ВР, на третьем этаже здания парламента по улице Грушевского, 5. При этом для работы журналистов были закрыты кулуары второго этажа ВР, где обычно происходила большинство брифингов народных депутатов и их неформальное общение с представителями СМИ.



Также распоряжением в парламент допускаются помощники-консультанты народных депутатов Украины, которые работают по срочному трудовому договору на постоянной основе, а в случае невозможности выполнения ими своих обязанностей - помощники-консультанты, которые работают на общественных началах.



В то же время в случае необходимости по списку, составленному секретариатами профильных комитетов или самими депутатами, их помощники-консультанты будут допускаться и в админздания по Грушевского, 5 на время проведения заседания комитетов.



Еще в случае необходимости в стены Рады пустят глав диппредставительств иностранных государств и международных организаций для участия в мероприятиях, которые проводит руководство ВР.



Отметим, что на 2-5 июня запланированы пленарные заседания парламента, а 1 июня состоится заседание согласительного совета депутатских фракций и групп.

