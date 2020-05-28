Зеленский: нужны новые антикризисные меры

Правительство должно представить дополнительные меры по преодолению экономического кризиса после эпидемии коронавируса. Об этом в четверг, 28 мая, заявил президент Владимир Зеленский на телеконференции с Кабинетом министров.



"Украина нуждается в более экономически эффективных решениях по мере выхода из эпидемии. Учитывая то, что происходит в мире, нам нужно как можно скорее создать новые программы экономической помощи", - подчеркнул он.



По словам Зеленского, сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки со стороны государства. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощи от безработицы.



Премьер-министр Денис Шмигаль в ответ сообщил, что сейчас правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса. Он также пообещал представить новые экономические программы на следующей неделе.



