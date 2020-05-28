Детский омбудсмен сравнил суррогатное материнство с рабством

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на этические и юридические проблемы суррогатного материнства, в частности на территории Украины. По его мнению, это рабство, которое направлено удовлетворить интересы клиентов, которые могут оказаться, кем угодно. Соответствующим мнением детский омбудсмен поделился на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Последние годы тема суррогатного материнства в Украине попадает в громкие международные скандалы. Отказ от детей с инвалидностью или их обмен на "качественного ребенка", продажа детей иностранцам, "массовое" скопление младенцев в отеле из-за карантина - все это результат неконтролируемого бизнеса, из-за которого страдают дети", - считает Кулеба.



По его мнению, коммерческое суррогатное материнство направлено на удовлетворение интересов клиента.



Омбудсмен не разделяет мнения, что суррогатное материнство спасает тысячи пар, которые не могут при определенных обстоятельствах иметь детей, а наоборот считает - дети отдаются "неизвестно кому".



"Реклама суррогатного материнства не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи - фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники. Она не говорит о том, что Украина вообще не может контролировать, что происходит с детьми, которых вывозят за границу. Об отношении к самой женщине - ведь по сути это - эксплуатация женщины. Рабство, на которое она соглашается из-за бедности. И никогда бы не согласилась, если бы не заработок", - пишет уполномоченный.



Так, он приводит в пример один из договоров, который подписывает суррогатная мать перед предоставлением "услуги": "Пунктом 2.4 Обязанности Суррогатной матери, женщина, подписывающая соглашение, фактически попадает в рабство. Она должна отчитываться за каждый свой шаг, быть готовой встретиться с генетическими родителями, когда они этого захотят, не имеет права плавать, пользоваться транспортом, обязана согласовывать все свои действия".



Кулебу возмущает тот факт, что если ребенок имеет какие-то отклонения, от ребенка могут отказаться согласно пункту договора, а к "отклонениям" относят и недостатки веса, роста, патологии, наследственные заболевания.



"Кто-то интересовался ли, как чувствуют себя дети суррогатной матери? Как мамина беременность, которая затем исчезает, влияет на них? Женщина - это по сути инкубатор, который не имеет права на собственное тело", - резюмирует омбудсмен.

