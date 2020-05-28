"Последний звонок" в Киеве пройдет онлайн по телевизору

Праздник "Последнего звонка – 2020" в Киеве отпразднуют онлайн 29 мая в 12.15 на телеканале "Киев", сообщает городская государственная администрация.



"К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы, и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник "Последнего звонка – 2020" организовали онлайн на телеканале "Киев", - говорится в сообщении КГГА в четверг.



В этот день, 29 мая, на телеканале прозвучат поздравления учителей, учеников и родителей. Кроме того, на телеканале "Киев" в течение дня будут транслировать специальные программы, посвященные "Последнему звонку – 2020".

