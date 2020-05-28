Франция выделила 8 миллиардов евро на поддержку производства электрокаров

Французское правительство значительно увеличит финансовую поддержку отечественных автопроизводителей Peugeot, Citroen и Renault.



Президент Франции Эммануэль Макрон решил использовать данный момент для того, чтобы вывести свою страну в европейские лидеры "электромобилестроения" и объявил о программе поддержки местных автопроизводителей объемом 8 миллиардов евро (8,8 миллиарда долларов).



"Центральной частью плана является желание побудить французские компании активнее переходить на производство экологически чистых электромобилей. В свою очередь, увеличивать продажи таких моделей планируется за счет увеличения льгот. В частности, для обычных покупателей скидка при покупке электромобиля составит 7 тысяч евро (ранее 6 тысяч евро), для предприятий - 5 тысяч евро (ранее 3 тысячи евро). Также вводится новая льгота в размере 2 тысячи евро на покупку подключаемых гибридов. Вдобавок в два раза вырастут выплаты, которые предоставляет государство при утилизации ДВС-автомобилей, что будет стимулировать французов активнее избавляться от старых автомобилей и переходить на современные с более низким уровнем вредных выбросов", - говорится в сообщении.



Эммануэль Макрон также отметил, что правительство значительно увеличит финансовую поддержку французских автопроизводителей Peugeot, Citroen и Renault, а также поддержку местных производителей компонентов для электромобилей, таких как Valeo. При этом сумма в 8 миллиардов евро не включает гарантированный государственный займ в 5 миллиардов евро, который уже выделен Renault для борьбы с последствиями простоя из-за пандемии коронавируса. Цель страны - к 2025 году производить не менее 1 миллиона электромобилей в год, а к 2021 году создать сеть из 100 тысяч новых станций зарядки.

