Apple профинансирует фильм Мартина Скорсезе
Американская корпорация Apple выделит финансирование режиссеру Мартину Скорсезе для съемок его нового фильма Убийцы цветочной луны. В картине снимутся Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. В прокат лента выйдет предварительно в 2021 году, пишет Hollywood Reporter.
Бюджет криминальной драмы может составить 225 миллионов долларов.
За фильм Скорсезе и Ди Каприо получат около 20 миллионов долларов, а Де Ниро примерно 15 миллионов.
Фильм будет сниматься по одноименному роману Дэвида Гранна. В произведении речь идет об одном из самых громких преступлений в истории США. В 1920-х в Оклахоме начались убийства индейцев племени осейдж после того, как на их земле было обнаружено крупное нефтяное месторождение. Расследовали дело сотрудники ФБР.
Источник: The Hollywood Reporter
15:36