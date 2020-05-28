Apple профинансирует фильм Мартина Скорсезе

Американская корпорация Apple выделит финансирование режиссеру Мартину Скорсезе для съемок его нового фильма Убийцы цветочной луны. В картине снимутся Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. В прокат лента выйдет предварительно в 2021 году, пишет Hollywood Reporter.



Бюджет криминальной драмы может составить 225 миллионов долларов.



За фильм Скорсезе и Ди Каприо получат около 20 миллионов долларов, а Де Ниро примерно 15 миллионов.



Фильм будет сниматься по одноименному роману Дэвида Гранна. В произведении речь идет об одном из самых громких преступлений в истории США. В 1920-х в Оклахоме начались убийства индейцев племени осейдж после того, как на их земле было обнаружено крупное нефтяное месторождение. Расследовали дело сотрудники ФБР.

