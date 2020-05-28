Как осуществить давнюю мечту выиграв в казино

Реальная история парня из Житомира, сделавшего ставку 500 гривен в Joker казино и выигравшего 500 000 гривен.

Как изменилась жизнь счастливчика, куда он потратит деньги и как отреагировала семья. На эти и многие другие вопросы, он ответил в эксклюзивном интервью.

- Привет, мы поздравляем тебя с крутым выигрышем. Что чувствуешь?

Спасибо, но даже не знаю… как реагировать, до сих пор не верится. Все как во сне.

- Расскажи о себе: сколько лет, где живешь. Вот какой была твоя жизнь «до».

Как раз через месяц 35. И выигрыш очень кстати. Такого подарка у меня еще не было. Спасибо Joker.Win. Ну а что я... Живу сам в Житомире, работаю там же, на местном мясокомбинате вот уже 8 лет. Обычная жизнь, обычного парня на съемной квартире.

- А как близкие отреагировала на такой выигрыш?

Еще не успел ни с кем поделится. Жена от меня ушла. Думаю, как только узнает о такой моей удаче, будет кусать локти.

- Ты вообще азартный игрок, проделываешь стратегии. Это казино тоже, наверное, выбрал не случайно?

Не поверите – случайно. Вообще, все настолько случайно, что даже страшно. Про казино узнал из соцсети, выпрыгнула реклама Facebook. Что за Джокер, думаю, ну дай гляну. Увидел у себя сразу бонусное предложение на депозит на 150 гривен и решил попробовать, после внес еще один депозит и все. Бам, выигрыш.

- Ты играл на компьютере или на мобильном?

На мобильном. Я вообще что-то валялся в постели, лень было вставать. Ну вижу, бонус этот. И как-то так – понеслось.

Уже знаешь на что потратить?

Конечно. Это покупка квартиры. Даже вот сейчас с вами говорю и понимаю – мечтам свойственно сбываться.

Мы желаем всем сорвать СВОЙ джекпот и побывать не на одном новоселье.

А мы тоже пойдем, и покрутим. Вдруг повезет.