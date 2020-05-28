Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакера ГРУ

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы поговорить о хакерской атаке на Бундестаг. Об этом сообщает РИА Новости.



«От имени федерального правительства он (госсекретарь Федерального министерства иностранных дел Мигель Бергер) решительно осудил хакерскую атаку», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что федеральное правительство в Брюсселе готово использовать санкции Евросоюза против россиянина Дмитрия Бадина, которого обвиняют в кибератаках на Бундестаг. Берлин считает, что он работает на ГРУ.



8 мая немецкие следователи заявили, что за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году могли стоять российские хакеры. В руки военной службы России якобы попали ее письма из парламентского бюро начиная с 2012 года. Сообщается, что атака на сети произошла во время празднования в Бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.



5 мая Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, которого подозревают в хакерской атаке на Бундестаг в интересах разведывательных служб России. По их версии, в апреле 2015 года он в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети Бундестага.

