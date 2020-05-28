CNN: CША готовы предоставить Украине военную помощь на $125 млн

Пентагон уведомил Конгресс США о том, что правительство Украины осуществило необходимый прогресс в ключевых институциональных реформах, тем самым обосновав выделение дополнительных $125 млн на новую военную помощь Украине, сообщает CNN со ссылкой на чиновника из Министерства обороны США и помощника конгрессмена.



"Это свидетельство того, что Киев достигал прогресса в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении гражданского контроля, было необходимо по закону, чтобы позволить пакету помощи продвигаться дальше. Этот пакет - это вторая половина из $250 млн, выделенных на содействие безопасности Украины, которые были ассигнованы Конгрессом в законе о национальной обороне 2020 года", - говорится в статье, опубликованной на сайте CNN в четверг.



Как отмечается, новый пакет помощи включает мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания приближающегося артиллерийского и ракетного обстрела, десятки машин "скорой помощи", оборудование для безопасной связи, в том числе 100 тактических планшетов и 2 патрульных катера, предоставление которых считается особенно важным, учитывая напряженность Украины и России в Черном и Азовском морях. Также указывается, что патрульные катера вооружены 30-мм автоматическими пушками с дистанционным управлением.

