Германия отказала Онищенко в предоставлении политического убежища - СМИ

Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало бывшему народному депутату Александру Онищенко в предоставлении политического убежища, сообщает издание "Deutsche Welle" со ссылкой на пресс-службу Высшего земельного суда Ольденбурга.



Согласно решению суда, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало украинскому экс-депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны.



В то же время после решения 27 мая Высшего земельного суда Ольденбурга не экстрадировать Онищенко в Украину, бывший нардеп был выпущен из следственного изолятора, где провел почти полгода.



Как сообщил "DW" адвокат украинца Доминик Клаук, сейчас Онищенко находится на своем ранчо в Нижней Саксонии. По информации адвоката, его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище и подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.



"Александр Онищенко хочет остаться в Германии", - отметил Клаук. Однако, как заявил адвокат, если Германия откажет экс-нардепу, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является.



Кроме того, защитник Онищенко надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и другими странами Европы.



Как сообщалось, 27 мая 20202 года в Германии Высший земельный суд г.Ольденбурга отказал в экстрадиции в Украину бывшего народного депутата Александра Онищенко.



Досудебное расследование факта хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству причинены убытки на сумму около 3 млрд грн, было начато НАБУ в декабре 2015 года.



В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт в "газовом деле" в отношении Онищенко и его финансового директора.



Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года. По версии следствия, мать Онищенко является соорганизатором "газовой схемы".



В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.



3 декабря немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП).



Ранее проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 29 ноября Онищенко был задержан в г.Аахен (Германия) по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



30 января 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) направил запрос о предоставлении международной правовой помощи в ФРГ - вручении повестки в суд обвиняемому в "газовых схемах", задержанному ранее в Германии.



12 февраля стало известно о том, что Онищенко просит политического убежища в Германии.

