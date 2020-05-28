"Укрзализниця"открыла продажу билетов еще на 3 поезда

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три поезда дальнего следования с 1 июня.



Согласно сообщению на сайте компании, билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.



Продажа билетов открыта для поездов сообщением "Киев-Черкассы", "Киев-Шостка" и "Киев-Кропивницкий".



По состоянию на 16:00 четверга уже назначено курсирование 29 поездов, которые начнут работу с 1 июня.



Пассажиры будут допускаться к поездке исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах класса "Интерсити" и при посадке в вагон в ночных поездах.

