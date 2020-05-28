Оккупированные территории Донбасса попадают под децентрализацию - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временно оккупированные территории Донбасса попадают в перспективные планы формирования общин. При этом в анексованому Крыму децентрализацию не планируют.



Об этом сообщили в Офисе президента Украины.



Зеленский заявил, что перспективные планы были утверждены для всей территории Украины, за исключением оккупированного Крыма.



"Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план", - подчеркнул глава государства.

