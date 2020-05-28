Полную навигацию на Днепре планируют открыть с 1 июня

Министерство инфраструктуры Украины совместно с ГП "Укрводшлях" и генподрядчиком строительства обеспечили завершение капремонта Каневского судоходного шлюза, полностью открыть навигацию на Днепре планируется уже 1 июня.



Как отмечается в сообщении на сайте Мининфраструктуры в четверг со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия, полное открытие навигации на Днепре произойдет на 10 дней ранее, чем было запланировано.



Криклий отметил, что судоходные шлюзы Днепровского каскада были построены более 50 лет назад, а проведение их капитального ремонта откладывалось еще с 90-х годов - из-за нехватки государственных средств.



"Решение о ремонте Каневского шлюза было принято в 2018 году, но работы не проводились в установленные сроки. Только после вмешательства министерства и замены руководства "Укрводшляха" мы нашли возможность завершить капремонт ", - подчеркнул Криклий.



Он также подчеркнул, что в дальнейшем финансирование содержания, реконструкции, ремонта, технического переоснащения и охраны судоходных гидротехнических сооружений планируется за счет Госфонда развития внутренних водных путей, создание которого предусмотрено законопроектом 1182-1-д.



Как сообщалось, Мининфраструктуры ожидает роста грузопотока на 30 млн тонн в год после принятия законопроекта о внутреннем водном транспорте.



ЕС поддерживает принятие закона "О внутреннем водном транспорте" в Украине, положительно оценивает его и ожидает скорейшего принятия документа Верховной Радой.

