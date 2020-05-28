В МВД рассказали, как будут начислять автоматические штрафы

Размер штрафа водителям при автоматической фиксации их нарушений видеокамерами будет начисляться в зависимости от скорости движения автомобиля. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в соцсети.



По его словам, штраф в 255 грн будет налагаться при превышении скорости от 20 км/ч до 50 км/ч и 510 грн - при превышении более чем на 50 км/ч.



О нарушении ПДД водители будут узнавать из СМС-сообщений, писем по электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции.



Также узнать о штрафе нарушители смогут во время пересечения границы. Геращенко уточнил, что на сегодня система будет фиксировать лишь превышение скорости на более чем 20 км/ч.



Штрафовать будут владельцев авто, указанных в едином госреестре. Если автомобиль оформлен на юридическое лицо, штраф будет платить оно. Персональные данные нарушителя устанавливаются с помощью реестров МВД и Минюста.



При оплате штрафа в течение 10 банковских дней его сумма уменьшается на 50%. Всего у водителя будет 30 дней, чтобы оплатить нарушение без пени.



В случае просрочки возможно наложение ареста на авто и другое имущество. Также взимается двойная сумма штрафа. Но при его обжаловании в суде указанные сроки приостанавливаются.



Владелец авто может избежать штрафа, если в течение 20 дней предоставит документ, подтверждающий его угон.

