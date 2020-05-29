Москалю стало плохо в прямом эфире из-за лекарств

Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль прокомментировал инцидент во время прямого эфира, когда ему стало плохо и программу прервали. В четверг, 28 мая, он заявил Українським Новинам, что у него упало давление из-за приема фальсифицированных лекарств.



"Это все из-за фальсифицированного лекарства, которое я купил здесь, в Украине", - сказал он.



Москаль гооворит, что из-за закрытия границ не мог купить лекарство за рубежом и был вынужден купить здесь, хотя владел информацией, что лекарства могут быть поддельные.



"А что делать, лекарство надо было принимать. Вот и купил здесь", - говорит экс-чиновник.



По его словам, прием лекарства привел к падению артериального давления. "Хорошо, что давление упало, а не повысилось, потому что могло быть еще хуже", - отметил Москаль.



К врачам он не обращался и сейчас чувствует себя хорошо. Даже и успел принять участие в записи телеэфира.

