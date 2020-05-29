ЛГБТ-парад не пройдет по улицам Киева этим летом

Ставший уже традиционным в Украине летний марш равенства в 2020 году проведут в онлайн-формате. Он будет длиться три недели.



Об этом сообщается в Facebook общественной организации "КиевПрайд".



"В июне прайд-месяц становится прайд-онлайн: серия художественных, культурных и образовательных ЛГБТ+ мероприятий пройдет в онлайн-формате с 6 по 27 июня в рамках КиевПрайд-2020", - говорится в записи.



Организаторы рассказали, что готовят мероприятия, посвященные теме ЛГБТ: панельные дискуссии, флешмобы, розыгрыши, марафоны, лекции, трансляции и вечеринки. Они пройдут в соцсетях и на других цифровых платформах. Такое решение принято в связи с карантином.



Также в "КиевПрайд" добавили, что активно работают над организацией осенью оффлайн прайд-недели и марша равенства.

