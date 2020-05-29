Собянин раскрыл детали проведения парада Победы в Москве

Свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".



"Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, будет ли возможность людям посмотреть парад не только по телевизионной трансляции.



Он также выразил надежду, что к 24 июня ситуация по коронавирусу в столице улучшится.



"Тем не менее, я думаю, что к 24 июня ситуация будет лучше, по крайней мере, я очень надеюсь на это", - сказал Собянин.

