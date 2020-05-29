На пытки и изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека высказалась по поводу издевательств над невинными людьми в Кагарлыкском отделении полиции Киевской области. Представители организации призвали власти Украины как можно быстрее расследовать это преступление.

Официальное обращение ООН опубликовано в Facebook.



В мониторинговой миссии выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о сексуальном насилии и пытках женщины и мужчины в полицейском участке Кагарлыка. Там отметили, что еще в 2018 году специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильс Мельцер после своего визита в Украину настаивал на неотложной необходимости введения эффективных мер для "изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым".



"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке. Мы также призываем Национальную полицию предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности", - сказано в обращении ООН.

