Гостаможня должна полноценно заработать в формате единого юрлица с 2021 г.

Государственная таможенная служба Украины в сентябре 2020 года начнет эксперимент по работе в формате единого юридического лица, присоединив к аппарату один территориальный орган, а затем с октября по январь 2021-го полноценно перейдет в этот режим.



Соответствующее положение содержит утвержденный правительством план реформирования службы, свидетельствует правительственное распоряжение на "Урядовом портале".



Согласно документу, таможня с августа-2020 по январь-2021 должна провести тестирование по квалификации и оценке добропорядочности должностных лиц перед их переводом в состав Гостаможни как единого юрлица.

