В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.



Ранее украинские СМИ распространили заявление Хербста, сделанное в ходе онлайн-конференции друзей Украины в США, в котором он "рекомендовал Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма". Американский дипломат подчеркнул, что выступает за новые санкции против России.



"Призывать лишить людей воды – это, по меньшей мере, кощунство. Американцы все удивляются, почему же их не любят во всем мире. Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств. Ибо рано или поздно нос могут прищемить. Крымчане не боятся никаких санкций, ибо главное - мы дома. Вместе справимся с любой проблемой", - сказал Чегринец.



При этом, по его словам, на Украине все говорят о национальном достоинстве и патриотизме, однако когда речь заходит о "командах из-за океана", об этом всем сразу забывается.



"Все это сразу пропадает и начинается безропотное выполнение команды", - подчеркнул Чегринец.



Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

